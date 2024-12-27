Оккупанты готовят новые штурмы на двух направлениях фронта: что говорят в ВСУ

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Оккупанты готовят новые штурмы на двух направлениях фронта. Речь идет о Запорожской области, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, относительно Ореховского и Гуляйпольского направлений, то там враг продолжает проводить активную воздушную и другую разведку.

"Готовит штурмовые группы для того, чтобы активизировать в ближайшие сроки также проведение штурмовых действий и обстрелов, ударов по гражданской инфраструктуре и по населенным пунктам, которые расположены вблизи линии боевого соприкосновения", - отметил спикер.

Ситуация в Запорожской области

О том, что войска РФ пытаются наступать в Запорожской области, чтобы захватить новые украинские территории, сообщалось еще в октябре. Еще тогда украинское командование наблюдало подготовку оккупантов к новым штурмам, но тогда речь шла об Ореховском и Роботинском направлениях в Запорожской области.

Так, для того, чтобы эти планы захватчикам не удались, украинские военные наносят удары по важным объектам РФ в Запорожской области. Буквально 27 декабря стало известно, что Силы обороны ликвидировали трех офицеров российской армии в Запорожской области. Оккупанты съехались на совещание и были ликвидированы HIMARS.