Украина подготовила все необходимое для следующего Саммита мира – МИД

Озвученные ранее сроки проведения второго Саммита мира были ориентированными. Украина, со своей стороны, подготовила все необходимое для встречи, но работа над ней еще продолжается. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Вы сами видите, что сейчас происходят исторические, тектонические процессы, и новая администрация (в США - ред.) приходит, и в европейских странах. Формула мира остается основой видения справедливого завершения войны, это неизменно", - заявил Тихий, отвечая на вопрос о том, продемонстрирует ли Киев мирный план до проведения второго Саммита мира.

Спикер МИД добавил, что Украина все подготовила для проведения второго Саммита мира, в том числе были проведены все тематические конференции, которые согласовали общие позиции.

"Украина сейчас, можно сказать, в сильной дипломатической позиции, поскольку все подготовлено, но конечно, чтобы саммит этот состоялся и он был результативным - нужна подготовка. Сроки, которые озвучивались, были ориентировочными", - добавил он.

По словам Тихого, Киев желает реализовать все как можно скорее, но ему нужны результаты, а не "событие ради события".

"Но все остается на столе и работа продолжается", - отметил Тихий.

Саммит мира

11 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский представил лидерам стран "Группы семи" (G7) формулу мира. Этот документ направлен на обеспечение мира и стабильности в стране, а также на прекращение российской агрессии.

Формула мира включает ряд ключевых аспектов: предоставление оборонной поддержки Украине, защита ее территориальной целостности, привлечение к ответственности лиц, причастных к вооруженной агрессии, противодействие экоциду и четкую фиксацию завершения войны.

После первого Саммита мира, который состоялся 15-16 июня 2024 года в Швейцарии, к совместному коммюнике присоединились почти сотня стран и организаций. Документ охватывает лишь три из десяти пунктов Формулы мира.

Позже президент заявлял, что следующий Саммит мира может состояться уже в ноябре и он должен поставить точку в полномасштабной войне. В частности был представлен план победы.

В начале октября посол Украины в Турции Василий Боднар утверждал, что заседание может состояться до конца текущего года.