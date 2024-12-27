В РФ сняли "социальный ролик" о том, как ПВО сбивает Санту над Кремлем

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Российские пропагандисты знали так называемое "социальное видео" к новогодним праздникам - в нем российское ПВО сбивает в небе санки Санты Клауса, поздравляющих жителей России с Новым годом. Видео опубликовал Центр противодействия дезинформации, сообщает Левый берег.

На нем Санта летит поздравить россиян с Новым годом. При этом на его санках видна эмблема НАТО и ракеты.

Российский дед Мороз сидит рядом с военным-оккупантом и наблюдает за процессом. После "сбития" оккупант говорит: "цель уничтожена", а дед комментирует: "Не надо нам ничего заграничного".