В РФ сняли "социальный ролик" о том, как ПВО сбивает Санту над Кремлем
Российские пропагандисты знали так называемое "социальное видео" к новогодним праздникам - в нем российское ПВО сбивает в небе санки Санты Клауса, поздравляющих жителей России с Новым годом. Видео опубликовал Центр противодействия дезинформации, сообщает Левый берег.
На нем Санта летит поздравить россиян с Новым годом. При этом на его санках видна эмблема НАТО и ракеты.
Российский дед Мороз сидит рядом с военным-оккупантом и наблюдает за процессом. После "сбития" оккупант говорит: "цель уничтожена", а дед комментирует: "Не надо нам ничего заграничного".