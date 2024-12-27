"Азербайджанские авиалинии" приостанавливает рейсы в ряд российских городов

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Компания "Азербайджанские авиалинии" с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку в ряд российских городов, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает APA и "РИА Новости".

Как известно, после авиакатастрофы под Актау компания приостановила полеты в Махачкалу и Грозный "до завершения расследования".

Теперь к этим городам также добавили Сочи, Уфу, Самару, Волгоград и Минеральные Воды.

Решение приняли, принимая во внимание результаты предварительного расследования аварии самолета Embraer 190, а также возможные "риски для безопасности полетов на основании решения азербайджанского Государственного агентства гражданской авиации".

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана). Согласно данным Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек.

Предприятие "КазАэроНавигация" официально заявило, что авария произошла в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления.

По данным российских источников, в то время, когда самолет "Азербайджанских авиалиний" пролетал над территорией Чечни, российские силы ПВО активно пытались сбить украинские беспилотники над Грозным.

После того писали, что в правительстве Азербайджана утверждают, что самолет "Азербайджанских авиалиний" над территорией Чечни сбила российская ракета, которая целилась в беспилотники над Грозным.

Как писало агентство Reuters со ссылкой на собеседников писало, что Азербайджан ожидает, что Россия официально признает, что ее система противовоздушной обороны "Панцирь-С1" сбила самолет, который потерпел катастрофу в Казахстане и повлек гибель 38 человек.