Оккупанты попытались высадиться на остров Казацкий под Херсоном – ВСУ

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Российские военные попытались высадиться на остров Казацкий под Херсоном, говорится в сообщении спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона, сообщает Радио Свобода.

Он отметил, что "на Приднепровском направлении враг продолжает и штурмовые действия, и обстрелы".

"За минувшие сутки (26 декабря – ред.) он продолжал попытки высадиться на остров Казацкий. Однако успеха не получил, высадиться не смог, понес потери в технике" , - сказал спикер.

По словам Волошина, "среди потерь врага, в частности, лодки, плавсредства и личный состав".

Острова в устье Днепра, по которому фактически проходит зона раздела Херсонской области и правобережная и левобережная, находятся в так называемой "серой зоне" боевых действий. Силы РФ пытаются взять контроль над ними, поскольку это поможет закрепиться на правобережье.

Российские военные регулярно по разным видам вооружения – ударными БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗО – атакуют украинские регионы.

Руководство России отрицает, что российская армия во время полномасштабной войны наносит целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре городов и сел Украины, убивая гражданское население и разрушая больницы, школы, детские сады, объекты энергетики и водообеспечения.

Украинские власти и международные организации квалифицируют эти удары как военные преступления Российской Федерации и подчеркивают, что они носят целенаправленный характер.

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