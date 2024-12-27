Close button
Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!Межбанк от 1055 грн. в месяц
Версия PRO от 114 грн. в месяц
Купить доступ Вход

Шмыгаль рассказал, сколько денег направили на защиту энергосистемы от ударов РФ

Шмыгаль рассказал, сколько денег направили на защиту энергосистемы от ударов РФ
Фото: Рixabay

Кабинет министров Украины направил на усиление защиты энергосистемы от обстрелов более 10 млрд гривен. Это приоритетная задача.﻿ Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Шмыгаль сообщил, что в Запорожье ознакомились с энергетическим объектом, который был поврежден российским ударом.

"Энергетическая инфраструктура постоянно находится под российским обстрелом. Особенно страдают прифронтовые регионы. Для минимизации повреждений мы реализуем проекты строительства систем защиты вокруг энергообъектов. Это приоритетная задача для каждого региона", - написал премьер.

Новости

Популярные темы форума

analytics