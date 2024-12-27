Шмыгаль рассказал, сколько денег направили на защиту энергосистемы от ударов РФ

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Кабинет министров Украины направил на усиление защиты энергосистемы от обстрелов более 10 млрд гривен. Это приоритетная задача.﻿ Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Шмыгаль сообщил, что в Запорожье ознакомились с энергетическим объектом, который был поврежден российским ударом.