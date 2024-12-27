Шмыгаль рассказал, сколько денег направили на защиту энергосистемы от ударов РФ
Кабинет министров Украины направил на усиление защиты энергосистемы от обстрелов более 10 млрд гривен. Это приоритетная задача. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Шмыгаль сообщил, что в Запорожье ознакомились с энергетическим объектом, который был поврежден российским ударом.
"Энергетическая инфраструктура постоянно находится под российским обстрелом. Особенно страдают прифронтовые регионы. Для минимизации повреждений мы реализуем проекты строительства систем защиты вокруг энергообъектов. Это приоритетная задача для каждого региона", - написал премьер.