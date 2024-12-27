Зимние каникулы в Украине: когда школьникам придется вернуться к занятиям
Зимние каникулы для украинских школьников в 2025 году традиционно придутся на период новогодне-рождественских праздников, однако даты отдыха варьируются в зависимости от региона и школы. Министерство образования и науки Украины (МОН) рекомендует учебным заведениям организовать зимние каникулы с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года, но из-за свободы планирования каждое заведение может адаптировать график к местным условиям, сообщает РБК-Украина.
Сайт рассказывает, когда вернутся к учебе школьники после зимних каникул в 2025 году.
Из-за сложной энергетической ситуации и возможных рисков блэкаутов, учебные заведения имеют право самостоятельно определять форму обучения (очную, дистанционную или смешанную) и продолжительность каникул. Многие школы сократили осенние каникулы, чтобы иметь возможность продолжить зимний отдых.
Также важную роль в планировании играет система отопления. В школах с автономным отоплением график может отличаться.
Школьники вернутся к занятиям в зависимости от выбранного графика, но большинство учеников начнут обучение после каникул в период с 8 по 15 января 2025 года.
График каникул в регионах Украины
- Киев. В столице школьники уйдут на каникулы с 23 декабря 2024 года до 12 января 2025 года. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 17 по 22 февраля.
- Львов. Большинство школ будут отдыхать с 23 декабря 2024 года до 5 января 2025 года, а некоторые продлят каникулы до 12 января.
- Одесса. В школах города придерживаются рекомендаций МОН – с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года.
- Днепр. Каникулы продлятся с 25 декабря 2024 года до 7 января 2025 года, хотя в некоторых школах даты могут меняться.
- Харьков. Школьники будут отдыхать с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.
- Ужгород. Рекомендуемые даты каникул – с 23 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.
- Ивано-Франковск. Ученики будут отдыхать с 25 декабря 2024 года по 12 января 2025 года, в зависимости от школы.
- Тернополь. Самые длинные каникулы – с 18 декабря 2024 года до 12 января 2025 года.
- Хмельницкий. Придерживаются рекомендаций МОН – с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года.
- Сумы. Школы организуют каникулы с 28 декабря 2024 года до 19 января 2025 года, в некоторых заведениях – до 2 февраля.
Напомним, Служба образовательного омбудсмена Украины планирует внедрить новые алгоритмы для налаживания ненасильственной коммуникации между родителями и учителями. Это решение приняли из-за частых случаев некорректного взаимодействия. Изменения должны способствовать созданию эффективного партнерства между школой и родителями, чтобы обеспечить комфортную учебную среду для детей.
Также мы писали, что Министерство образования и науки Украины ввело новую систему оценивания, которая базируется на группах результатов. Этот подход позволяет точнее отражать успеваемость учеников и адаптировать оценки с учетом их индивидуальных достижений.