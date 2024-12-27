В МИД ответили на слова Лаврова, что якобы Франция предлагала диалог без Украины

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Франция якобы предлагала диалог без Украины. В МИД считают, что нет оснований доверять России, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого на пресс-конференции.

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Франция якобы неоднократно обращалась к России через так называемые закрытые каналы. По его словам, Париж предлагал наладить переговоры без участия Украины.

Лавров заявил, что Россия не против контактов, но упрекнул, что "Франция выступает главным инициатором направления так называемых миротворческих войск в Украину".

Спикер МИД Украины Георгий Тихий отметил, что нет оснований доверять очередной российской лжи, но есть основания доверять партнерам.

"Цель этих комментариев понятна - посеять раздор между Украиной и Францией, между Украиной и союзниками. Это общая стратегия России, которой она придерживается. Но автор этих комментариев - не только военный преступник, но и патологический лжец. Этот человек заявлял, что бомбардировка роддома в Мариуполе и зверства в Буче - это постановки. Мне кажется, после этих его слов доверять ему - это не уважать себя" , - сказал Тихий.

Помощь Франции

Стоит отметить, что в начале полномасштабной войны президент Франции Эммануэль Макрон пытался поддерживать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.

Однако позже Макрон изменил позицию. Он первым предложил отправить в Украину военных инструкторов, чтобы обучать ВСУ на их территории. Также он поддерживает идею направления миротворцев в Украину.

Большинство партнеров пока отвергают идею, но есть и те, кто готов обдумать такую перспективу.

Министр обороны Германии заявил, что Берлин готов обсудить размещение миротворческих войск, но только при условии, что Россия на это согласится.