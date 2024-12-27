На Закарпатье остановили мужчин, которые хотели скрыться за границу на лодке

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Шестерых правонарушителей, планировавших незаконно попасть в Венгрию, задержали вчера вечером пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда. Каждый мужчина заплатил за переправу через границу по меньшей мере 15 тысяч долларов. Об этом говорится в сообщении ГНСУ, сообщает Левый берег.

Переправщики побуждали мужчин к переплыву реки Тиса. Предоставив своим "клиентам" резиновую лодку, дельцы отправили их на рискованный "заплыв".

За 20 метров до госграницы "лодочников" остановил пограничный наряд. Трое из мужчин, проигнорировав законные требования военнослужащих, попытались скрыться, их удалось остановить с помощью служебной собаки.

Относительно задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", еще троих привлекли к админответственности по ст.185.10 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию службы Украины или члена общественного формирования из охраны общественного порядка и государственной границы.

В настоящее время круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин, устанавливается.