Минфин: В Украине утвердили 95% местных бюджетов на 2025 год

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На 26 декабря утвердили 1520 бюджетов. Это составляет 95% от их общего количества (1597), сообщает Левый берег.

Как отчитались в Минфине, утверждено:

24 областных бюджета и бюджет города Киева;

114 районных бюджета (не утверждено – 5);

1369 бюджетов территориальных общин (не утверждено – 69);

12 бюджетов районов в городах (не утверждено – 3)

Утверждены местные бюджеты Волынской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей. Меньше утвержденных бюджетов – в Сумской, Киевской и Запорожской областях.

Согласно статье 77 Бюджетного кодекса Украины местные бюджеты утверждаются до 25 декабря (включительно) года, предшествующего плановому.