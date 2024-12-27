Минфин: В Украине утвердили 95% местных бюджетов на 2025 год
На 26 декабря утвердили 1520 бюджетов. Это составляет 95% от их общего количества (1597), сообщает Левый берег.
Как отчитались в Минфине, утверждено:
- 24 областных бюджета и бюджет города Киева;
- 114 районных бюджета (не утверждено – 5);
- 1369 бюджетов территориальных общин (не утверждено – 69);
- 12 бюджетов районов в городах (не утверждено – 3)
Утверждены местные бюджеты Волынской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей. Меньше утвержденных бюджетов – в Сумской, Киевской и Запорожской областях.
Согласно статье 77 Бюджетного кодекса Украины местные бюджеты утверждаются до 25 декабря (включительно) года, предшествующего плановому.