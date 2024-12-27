Close button
Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!Межбанк от 1055 грн. в месяц
Версия PRO от 114 грн. в месяц
Купить доступ Вход

Минфин: В Украине утвердили 95% местных бюджетов на 2025 год

Минфин: В Украине утвердили 95% местных бюджетов на 2025 год
Фото: sluga-narodu.com

На 26 декабря утвердили 1520 бюджетов. Это составляет 95% от их общего количества (1597), сообщает Левый берег.

Как отчитались в Минфине, утверждено:

  • 24 областных бюджета и бюджет города Киева;
  • 114 районных бюджета (не утверждено – 5);
  • 1369 бюджетов территориальных общин (не утверждено – 69);
  • 12 бюджетов районов в городах (не утверждено – 3)

Утверждены местные бюджеты Волынской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей. Меньше утвержденных бюджетов – в Сумской, Киевской и Запорожской областях.

Согласно статье 77 Бюджетного кодекса Украины местные бюджеты утверждаются до 25 декабря (включительно) года, предшествующего плановому.

    Новости

    Популярные темы форума

    analytics