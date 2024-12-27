Чиновник КГГА оформил инвалидность на основании поддельных справок

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Столичные правоохранители разоблачили директора Департамента социальной и ветеранской политики Киевской городской государственной администрации на неправомерном получении 2 группы инвалидности.﻿﻿ Об этом говорится в сообщениях СБУ, столичной полиции, Киевская городская прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах, сообщает Украинская правда.

В сообщении правоохранителей не указано имя фигуранта, но по данным источника издания речь идет о Руслане Светлом.

По материалам дела, в 2022 году фигурант подал в одну из районных МСЭК города Киева поддельные медицинские справки о своем диагнозе, который на самом деле не соответствует действительности, а также фейковые "выписки из медицинской карты", которые якобы удостоверяли его пребывание на стационарном лечении.

В итоге это позволило чиновнику безосновательно получить 2 группу инвалидности, которая не только "гарантировала бронь" от военной службы, но и позволяла ему получать выплаты по инвалидности из государственного бюджета.

В частности, как установило расследование, с 2022 года чиновнику насчитали почти 300 тыс. грн социальной поддержки как для лица с инвалидностью.

Сейчас должностному лицу сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 3 ст. 190 (мошенничество).

Досудебное расследование продолжается. Проводятся комплексные мероприятия для установления обстоятельств преступления и привлечения всех виновных лиц к ответственности.