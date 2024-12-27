В РФ в этом году рекордно подорожало топливо из-за атак дронов

В 2024 году Россия столкнулась с рекордным за последние 13 лет ростом розничных цен на бензин. Причиной стали атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы, которые привели к сокращению производства горючего более чем на 10% в первой половине года. Об этом пишу росСМИ, сообщает Лига.Бизнес.

По данным Росстата, на 23 декабря бензин подорожал на 11% и в среднем стоит 60,57 рубля за литр. В отдаленных регионах, таких как Дальний Восток, цены превышают средний уровень на четверть.

Рост цен стал наибольшим с 2011 года, когда стоимость бензина подскочила на 14,9%. Для сравнения, в 2023 году бензин подорожал на 7,2%, в 2022 году – всего на 0,9%, а в 2021 году – на 8,9%.

Впервые за шесть лет цены на бензин растут быстрее общей инфляции, которая, по оценкам Министерства экономического развития РФ, составит 9,7%. Аналитики отмечают, что это может привести к дальнейшему росту стоимости товаров, ведь цена горючего закладывается в стоимость доставки.

Для сдерживания цен правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина после атак на НПЗ. К концу мая спад производства горючего достиг 20% по сравнению с декабрем 2023 года. В то же время статистика по производству была засекречена под предлогом "геополитики".

В 2025 году аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на бензин в РФ в пределах 10-15%, а при неблагоприятном сценарии – до 20%. Причинами станут повышение тарифов на транспортировку, рост акцизов и влияние девальвации рубля. Изменения могут принести бюджету РФ дополнительные 170 млрд рублей, но станут обузой для потребителей.