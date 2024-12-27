Учителя с 1 января будут получать ежемесячную доплату: что известно

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Украинские учителя с начала следующего года будут получать доплату к заработной плате. А уже с сентября она удвоится, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль объяснил, что правительство приняло сразу калька проектов для развития образования. Одна из таких программ - "Учительская доплата".

"Сегодня распределяем субвенцию в размере 4,6 млрд гривен на первое полугодие следующего года, чтобы с января все украинские учителя начали получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 1000 гривен "на руки" после уплаты налогов. С 1 сентября это будет уже 2000 гривен "на руки", - рассказал Шмыгаль.

Куда еще будут выделены средства:

1,2 млрд гривен предусмотрели на закупку школьных автобусов по всей Украине. Сейчас принимается решение о выделении 1,6 млрд гривен субвенции местным бюджетам на закупку в следующем году школьных автобусов.

2,8 млрд гривен выделили на программу бесплатного горячего питания для детей младших классов. Это одна из программ, которую мы вводим в рамках "Зимней поддержки".

305 млн гривен субвенции в 2025 году распределили на поддержку детей с особыми образовательными потребностями.

150 млн гривен субвенции выделили для регионов на повышение квалификации учителей. Это часть программы "Новая Украинская Школа", которая будет продолжена в следующем году.

Заметим, что "учительскую доплату" Шмыгаль анонсировал еще в июле этого года.

Заметим, что еще в 2023-м министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал повышение зарплаты учителям с сентября 2024-го.

Между тем Министерство образования и науки (МОН) планирует отменить все запросы в образовательные учреждения в рамках борьбы с бюрократической нагрузкой на школы.