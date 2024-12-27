Азербайджан продолжил закрытие сухопутных границ, введенное во время пандемии

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Срок действующего в Азербайджане особого карантинного режима продлен до 1 апреля 2025 года. Соответствующее постановление подписал азербайджанский премьер Али Асадов, сообщает Эхо Кавказа.

Сухопутные границы страны остаются закрытыми с весны 2020-го. В Баку говорили, что будут сохранять карантинный режим, введенный из-за пандемии коронавируса, "столько, сколько это будет необходимо". Президент страны Ильхам Алиев заявил, что закрытые границы спасли страну "от очень больших катастроф".

Въезд в страну возможен только воздушным транспортом. При этом иностранцы и лица без гражданства могут покинуть республику по суше.

О необходимости открытия сухопутных границ неоднократно говорили проживающие в Грузии этнические азербайджанцы и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Всемирная организация здравоохранения объявила об отмене глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи с пандемией COVID​-19 5 мая 2023 года.

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