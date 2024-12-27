Украинский оборонпром за год получил почти 1 млрд долларов от Запада
В рамках инициативы ZBROYARI: Manufacturing Freedom Украина смогла привлечь из-за рубежа 931 млн долларов на контрактирование оружия с отечественных заводов, сообщает Экономическая правда.
За 2024 год власти смогли привлечь 931 млн долл. для заказов отечественным оборонным предприятиям. Крупнейшими донорами стали Дания - 351 млн долл., Великобритания - 67 млн долл., Норвегия - 45 млн долл., а также Евросоюз - 436 млн долл. (за счет прибыли с замороженных российских активов).
В тексте говорится, что к дипломатической фандрейзинговой инициативе "Оружейники" привлечены все ключевые ведомства. Производителей оружия для предоставления предложений партнерам чиновники ищут в ручном режиме. Чтобы сохранить имидж украинской оборонной отрасли, они выбирают предприятия с наименьшими рисками и наиболее востребованной на фронте техникой. А страна-партнер сама выбирает вариант с наилучшими для себя условиями.
Так, Дания законтрактовала завод, который производит САУ "Богдана", Литва купила ракеты "Паляница", а Нидерланды - морские и FPV-дроны. Все оружие получат Силы обороны Украины.