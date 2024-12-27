ВСУ взяли в плен группу российских оккупантов

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Украинские защитники из Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ взяли в плен группу из четырех российских оккупантов. Вражеские солдаты рассказали, как они попали на фронт, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Третья штурмовая в Telegram.

В ходе допроса два вражеских солдата рассказали, что они пошли воевать против Украины, поскольку им грозил тюремный срок.

Предупреждаем, на видео присутствует нецензурная лексика!

"У меня был выбор - либо сесть на десять лет, либо на полгода попробовать (воевать - ред.)”, - отметил один из оккупантов с позывным "Чепух".

Другой солдат РФ рассказал, что он приехал в Украину "зарабатывать деньги". Ему пообещали, что он будет водителем, но впоследствии отправили на штурмы.

Россияне рассказали, что в военкомате их обманывают. Поскольку сначала им могут обещать "отправку в тыл", но в результате всех отправляют на штурмы.

Примечательно, что один из россиян, который попал в плен, был подписан на Третью штурмовую в Telegram. По словам солдата, он "смотрел видео про дроны".

К слову, недавно в Третьей штурмовой показали, как украинские защитники брали в плен группу российских оккупантов в Харьковской области.

В ходе операции бойцы использовали БМП M113, а также танки.

При этом сегодня, 27 декабря, стало известно, что украинские воины впервые взяли в плен северокорейского солдата.