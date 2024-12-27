Россияне снова "уронили" авиабомбы в Белгородской области — росСМИ

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Самолеты страны-агрессора России уронили еще две авиабомбы рядом с жилыми домами в Белгородской области РФ, эвакуированы более 150 жителей, сообщает Новое время.

Об этом в пятницу, 27 декабря, информирует Astra, уточняя, что таким образом количество случаев «внештатных схождений» авиабомб ФАБ в России и на оккупированных территориях Украины за 2024 год увеличилось до как минимум 165.

По данным паблика, 26 декабря «нештатный сход» ФАБ-500 произошел рядом с жилым домом на улице Победы в селе Кустовое Белгородской области.

Эвакуированы более 150 жителей села. Утверждается, что пострадавших нет, так как бомба не разорвалась.