Россияне снова "уронили" авиабомбы в Белгородской области — росСМИ
Самолеты страны-агрессора России уронили еще две авиабомбы рядом с жилыми домами в Белгородской области РФ, эвакуированы более 150 жителей, сообщает Новое время.
Об этом в пятницу, 27 декабря, информирует Astra, уточняя, что таким образом количество случаев «внештатных схождений» авиабомб ФАБ в России и на оккупированных территориях Украины за 2024 год увеличилось до как минимум 165.
По данным паблика, 26 декабря «нештатный сход» ФАБ-500 произошел рядом с жилым домом на улице Победы в селе Кустовое Белгородской области.
Эвакуированы более 150 жителей села. Утверждается, что пострадавших нет, так как бомба не разорвалась.
«Еще одна авиабомба упала рядом с жилым домом в селе Пушкарное. Жители также не пострадали», — пишет Astra.