США и Всемирный банк предоставили еще $485 млн на поддержку госбюджета

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Украина получила $485 млн от США и Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.

«Украина получила $485 млн от США и Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine. Из них 465 млн долларов предоставили Соединенные Штаты через USAID. Еще 20 млн поступили от Всемирного банка» , - рассказал Шмыгаль.

По его словам, привлеченные средства будут направлены на компенсацию социальных и гуманитарных расходов госбюджета.

«Спасибо США, USAID и Всемирному банку за весомую поддержку украинцев» , - сказал премьер.

Как сообщалось, 26 декабря Украина получила около 1,2 млрд долларов от Японии из-за проектов Всемирного банка.