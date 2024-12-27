В РФ из-за атак украинских дронов рекордно подорожал бензин

В России после атак украинских БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы рекордно подорожало топливо.﻿ Рост розничных цен в 2024 году стал рекордным за последние 13 лет. Со ссылкой на The Moscow Times, сообщает Деловая столица.

Из-за дроновых атак Украины в первой половине года производство топлива в России обвалилось более чем на 10%. К концу мая спад производства бензина в России достигал 20% по отношению к декабрю 2023 года, а дизельного топлива — 11%.

По данным Росстата, с начала года по 23 декабря бензин в среднем по России подорожал на 11%, до 60,57 рубля ($0,6) за литр. При этом в отдаленных регионах Дальнего Востока цены на четверть превысили среднероссийские. Впервые за 6 лет бензин подорожал заметно выше общей инфляции, которая составляет 9,7%.

По итогам года рост цен на бензин станет самым сильным с 2011 года, когда ценники на АЗС выросли на 14,9%.