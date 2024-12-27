ВПЛ будут получать субсидию на аренду жилья по всей территории Украины

Кабинет министров сегодня, 27 декабря, принял постановление, благодаря которому гораздо большее количество внутренне перемещенных лиц сможет воспользоваться субсидией на аренду жилья. Об этом заявило Министерство социальной политики, сообщает Укринформ.

В частности, воспользоваться субсидией на аренду жилья смогут ВПЛ, которые переместились в любой регион, подконтрольный правительству Украины, при условии, что финансово-имущественное состояние семьи ВПЛ соответствует критериям постановления (ранее действие субсидии распространялось только на 9 областей).

Кроме того, право на субсидию будут иметь семьи, арендующие жилье, и тратят на аренду более 20% своих совокупных доходов. Ранее планировалось, что этот порог будет составлять 30% от доходов.

«Мы системно подходим к поддержке внутренне перемещенных лиц, обеспечивая необходимые услуги и помощь. Субсидия на аренду жилья для ВПЛ является тем инструментом, который обеспечит адресность помощи - средства получат именно те, кто больше всего нуждается в поддержке от государства. Важно, что инструмент является гибким, формула начисления учитывает и способность семьи оплачивать аренду самостоятельно, и разницу цен на аренду в разных регионах» , - отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Как сообщалось, субсидия на аренду жилья для ВПЛ будет назначаться по аналогии с жилищной субсидией. Размер субсидии на аренду будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи ВПЛ. На размер будут влиять уровень дохода семьи, количество членов семьи и стоимость аренды жилья. Новый механизм учитывает, что стоимость аренды существенно отличается не только в разных регионах, а также в крупных городах и небольших селах.