Для водителей с гумпомощью изменили правила пересечения границы

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Для пересечения государственной границы сведения о водителе, который перевозит гуманитарную помощь, должны быть внесены в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи. Об этом заявил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Радио Свобода.

«Предусмотрено, что пропуск военнообязанного водителя, осуществляющего перевозку грузов гуманитарной помощи, осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения государственной границы Украины и принятия областными, Киевской городской военными администрациями решений по включению сведений о водителе в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи» , – пишет Мельничук.

По данным ДБР, на 10 декабря этого года в рамках ликвидации схем переправки через государственную границу военнообязанных мужчин расследовали 287 уголовных производств по незаконной переправке лиц через границу.

В конце апреля 2024 года пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину установлена смерть более 30 человек, пытавшихся нелегально пересечь западную границу.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода