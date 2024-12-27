Украина получила первую партию американского сжиженного газа - FT

Украина получила свою первую партию сжиженного природного газа из США. Энергетическая компания страны ДТЭК получила груз через Средиземное море, а судно прибыло сегодня в греческий СПГ-терминал. Об этом пишет Financial Times, сообщает Левый берег.

Украина присоединяется к усилиям Европы по полному отказу от российского ископаемого топлива накануне возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

"Такие грузы не только снабжают регион гибким и безопасным источником электроэнергии, но еще больше подрывают влияние России на нашу энергетическую систему" , - сказал исполнительный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Европа получает около 40% своего импорта СПГ из США, но Украина никогда раньше не закупала напрямую газ из Америки. Первая партия поступила за несколько дней до окончания соглашения по транзиту российского газа через Украину и накануне инаугурации Трампа.

В FT информируют, что трубопровод через Украину по-прежнему обеспечивает около 5% импорта газа в ЕС, даже если ЕС перешел на больший импорт СПГ после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Трамп угрожал ввести пошлины для европейских стран, если они не будут покупать больше американской нефти и газа.

В ДТЭК заявили, что вся партия СПГ содержит около 100 млн кубометров природного газа. Данные Греческого национального оператора природного газа показывают, что ДТЭК оставит себе около десятой части газа, а остальные будут перепроданы греческим компаниям.

"Важно, что одна из крупнейших украинских энергетических компаний получает американский СПГ в преддверии потенциально больших изменений на газовом рынке" , - сказал Том Марзек-Мансер, независимый газовый аналитик.

Он добавляет, что Украина не покупает газ у РФ, но если Россия не сможет поставлять газ в Европу через Украину с 1 января, эти дополнительные объемы будут решающими для безопасности во всем регионе.

В июне ДТЭК подписал соглашение о поставках СПГ с американской компанией Venture Global. Согласно условиям, закупки ДТЭК будут продолжаться до конца 2026 года. Обе компании имеют отдельное 20-летнее соглашение на покупку СПГ.

Venture Global является одним из крупнейших разработчиков СПГ в США и недавно подал заявку на первоначальное размещение акций. Ранее Financial Times сообщала, что компания планирует привлечь от 3 до 4 миллиардов долларов, что станет крупнейшим листингом энергетических акций более чем за десять лет — и одним из крупнейших в истории США.