Шольц рассказал о видении Трампом завершения войны в Украине

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Союзники Украины ведут постоянные переговоры относительно того, как может выглядеть путь к миру. Обсуждаются и гарантии безопасности для Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Со ссылкой на его интервью T-Online, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его словам, простое прекращение огня не является устойчивым миром. Шольц считает, что без Украины нельзя вести какие-либо разговоры об Украине.

"Я уже дважды разговаривал с будущим президентом США Трампом, и мы согласились, что мы - США и Европа - должны тесно координировать друг с другом все эти вопросы. На более позднем этапе мы также будем обсуждать гарантии безопасности для Украины, и Германия также будет играть в этом важную роль" , - говорит канцлер.

У Шольца также спросили, будет ли Германия отправлять в Украину своих солдат во время возможного прекращения огня.

"Я не буду отправлять ни одного немецкого солдата на эту войну. Эта дискуссия очень странная, когда целью сейчас является обеспечение того, чтобы Украина не осталась в одиночестве и чтобы мы продолжали поставлять оружие. Сейчас для всех было бы важнее понять, могут ли они сделать больше для дальнейшей поддержки Украины" , - ответил он.

В то же время он отказался раскрывать детали телеионных разговоров с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

"Я вполне уверен, что - вопреки некоторым опасениям - нам удастся достичь скоординированной политики в отношении Украины между США и Европой, а также между США и Германией" , - подчеркнул он.

При этом Шольц заявил, что Трамп хочет прекращения войны. И у канцлера сложилось впечатление, что он так же убежден, что это удастся только тогда, когда Украина будет сильной в военном плане.