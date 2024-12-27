Шмыгаль сообщил о полном завершении работ по строительству фортификаций в Запорожье
Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что работы по строительству фортификационных сооружений в Запорожской области выполнены на 100 процентов. Со ссылкой на Шмыгаля в соцсетях, сообщает Укринформ.
«В каждом прифронтовом регионе один из ключевых приоритетов для нас – это строительство фортификационных сооружений. В этом году правительство выделило Запорожью 1,9 млрд грн на эти нужды», - проинформировал Шмыгаль.
По его словам, «состояние выполнения работ составляет 100%. 358 военных опорных пунктов было подготовлено. Также сделаны сотни километров оборонительных линий. Спасибо областной военной администрации, председателю и всем причастным, кто занимался этой работой».
«Состояние строительства и эксплуатация фортификационных сооружений остается на постоянном контроле правительства», - отметил он.