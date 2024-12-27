Сибига скоординировал с Блинкеном предоставление возможностей ПВО
Министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Со ссылкой на МИД, сообщает Левый берег.
"Мы скоординировали дальнейшую поддержку, включая предоставление Украине способностей противовоздушной обороны и увеличение давления на Россию. Я ценю решительное лидерство США и госсекретаря Энтони Блинкена" , - отметил глава украинской дипломатии.
Он поблагодарил госсекретаря США Энтони Блинкена за его усилия, чтобы вся ранее запланированная помощь США была предоставлена Украине в ближайшие недели.