У Байдена анонсировали новый пакет военной помощи Украине

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Соединенные Штаты Америки объявят о новом пакете военной помощи Украине. Это произойдет в ближайшие дни. Со ссылкой на корреспондента Fox News Лукаса Томлинсона в соцсети X, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Кирби не уточнил, когда именно США планируют объявить новый пакет военной помощи, а также какое конкретно вооружение в него войдет.

Слухи о новом пакете от США

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что США увеличили поставки оружия украинским защитникам.

Глава государства подчеркивал, что темп передачи оружия должен возрасти до такого уровня, чтобы сбить темп постоянных российских штурмов.

Как заверял госсекретарь США Энтони Блинкен, администрация президента Джо Байдена планирует до инаугурации Дональда Трампа использовать все средства, которые были выделены на помощь Украине.