В Белом доме сообщили о больших потерях и самоубийствах среди солдат КНДР в армии РФ

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Наступление Российской Федерации в Курской области приводит к большим потерям для северокорейских сил. Только за последнюю неделю КНДР потеряла 1000 солдат. Со ссылкой на журналиста Келли Мейер в Х (Twitter), пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.

Кирби рассказал, что, по имеющимся у США данным, северокорейские войска ведут наступление на украинские позиции в Курской области, что приводит к большим потерям.

"Очевидно, что военные руководители России и КНДР относятся к этим солдатам как к расходному материалу" , - заявил он.

В то же время координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США отметил, что только за последнюю неделю КНДР потеряла 1000 солдат.

"У нас есть сообщения о том, что солдаты НК покончили с собой... Вместо того чтобы сдаться Украине" , - добавил Кирби.

Заметим, что, по словам официальных лиц США и Южной Кореи, более 10 тысяч северокорейских солдат были отправлены на помощь России в войне.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь сообщил 16 декабря, что к боям в Курской области Россия начала привлекать солдат из КНДР.

Вчера в ГУР отметили, что Россия продолжает использовать северокорейских солдат в боевых действиях против Украины. В результате чего войска КНДР продолжают нести потери.