США ввели санкции против грузинского олигарха Иванишвили

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Министерство финансов США ввело санкции против почетного президента партии власти Грузии, олигарха Бидзины Иванишвили.﻿ Об этом говорится в сообщении Минфина США, сообщает Европейская правда.

Своим решением США внесли Бидзину Иванишвили в санкционный список, а также ввели ограничения на связанный с олигархом бизнес.

Бидзина Иванишвили сначала ушел из политики в 2021 году, но оппоненты власти заявляли, что он продолжал править страной "из-за кулис" и ему подчинены не только все министры, но и государственные институты.

В 2024 году Иванишвили стал почетным президентом "Грузинской мечты".

В последние недели США усилили давление на Грузию из-за демократического отката, принятия пророссийских законов и жесткого разгона антиправительственных протестов.

Ранее Госдеп США объявил о запрете выдачи виз 20 лицам, причастным к подавлению демократии в Грузии, среди них – чиновники и депутаты.

На прошлой неделе под санкции США попали министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и заместитель руководителя департамента специальных задач МВД Мирза Кезевадзе.