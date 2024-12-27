В Минобороны рассказали, сколько коалиций оказывают военную помощь Украине

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Министерство обороны Украины заявило о том, что на сегодняшний день военную помощь Украине оказывают восемь коалиций в составе 14-28 стран. Эта помощь из разных сфер адаптирована к конкретным потребностям украинских сил обороны, сообщает Зеркало недели.

В частности, в коалицию авиационной способности входят 14 стран. В коалицию морской способности – 18 стран. В коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны задействованы 14 стран, в коалиции артиллерии – 14 стран, в коалиции дронов – 16 стран, в коалиции по разминированию – 21 страна, в коалиции IТ – 17 стран.

США возглавляют Коалицию авиационных возможностей и Коалицию артиллерии.

Франция – лидер Коалиции интегрированной ПВО и ПРО, а также Коалиция артиллерии.

Германия возглавляет Коалицию бронетанковой техники и маневренности, а также Коалицию интегрированной ПВО и ПРО.

Великобритания возглавляет Коалицию морских возможностей и Коалицию дронов.

Кроме этих стран, лидерские позиции в разных коалициях занимают Дания, Эстония, Италия, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Польша.

В сентябре 2023 г. формат международной помощи Украине был изменен, и страны-союзники перешли к оказанию помощи в рамках коалиций вместо двустороннего сотрудничества. Это позволяет лучше координировать поддержку и отвечает на конкретные нужды сил обороны Украины. Украина продолжает работать над привлечением новых стран к участию в этих коалициях, что поможет усилить эффективность помощи в разных областях обороны.