Профессора Василенко, который высказывался о "голодных украинках" уволили из КНУ

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Руководство Киевского национального университета имени Тараса Шевченко решило уволить профессора Института журналистки Никиту Василенко. Причиной стало его скандальное высказывание о "голодных украинках".﻿ Со ссылкой на пресс-службу КНУ, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Отмечается, что основанием для решения стали выводы Ученого совета, кафедры Института журналистики и Постоянной комиссии Ученого совета университета, которые обнаружили "системные нарушения" в поведении профессора.

Комиссия отметила, что поведение Василенко не только вредит университету, но и противоречит моральным и профессиональным стандартам, которые ожидаются от преподавателей, особенно в условиях военного времени.

"На основании рекомендаций ученого совета УНИ журналистики и Постоянной комиссии Ученого совета по вопросам этики, ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко подписал приказ о досрочном расторжении контракта с профессором Никитой Василенко. Контракт будет прекращен 30 декабря 2024 года в соответствии с условиями контракта и законодательства" , - говорится в заявлении КНУ.

Напомним, на днях профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и журналист Никита Василенко оказался в центре очередного скандала из-за своих заявлений о том, что прибытие иностранных миротворцев в Украину может улучшить демографическую ситуацию.

В интервью Александру Шелесту Василенко заявил, что благодаря иностранным миротворцам наша страна сможет улучшить демографическую ситуацию. По его мнению, это произойдет из-за "тысяч голодных украинских женщин", которые, по его словам, могут заинтересовать "мужчин с деньгами".