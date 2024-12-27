СБУ обязали помогать Шуфричу выполнять депутатские полномочия - нардеп

Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ обеспечить арестованному народному депутату от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" ("ОПЗЖ") Нестору Шуфричу исполнение депутатских полномочий﻿. Об этом заявил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, сообщает Деловая столица.

"Шевченковский райсуд обязал СБУ обеспечить исполнение Нестором Шуфричем депутатских полномочий. То есть, я так понимаю, теперь его будут из СИЗО возить на заседание Рады? Вот это будет шоу" , — отметил нардеп.

Напомним, 15 сентября 2023 года Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене. По данным следствия, он "тесно сотрудничал" и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, координировавшего российскую агентуру в Украине. Одной из основных задач Шуфрича, по данным следствия, была подрывная деятельность в информационной сфере — он постоянно распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство — "искусственное образование", что у Украины и России "единая история" и что украинцы и россияне — "один народ". Таким образом, утверждают в СБУ, Шуфрич пробовал развить пророссийские настроения в украинском обществе.

В тот же день суд отправил Шуфрича под стражу без права внесения залога. У него дома в селе Козин в Киевской области нашли ряд медалей, коллекцию кителей и десяток советских наград. СМИ также сообщали, что во время обысков у него был найден документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. Он предполагает переименование этих областей в "края", широкую автономию, проведение выборов, формирование отдельных "правительства" и "парламента". Под документом, датированным июлем 2014 года, стоят подписи экс-нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и собственно Шуфрича.

20 сентября 2023 года Рада сняла Нестора Шуфрича с должности председателя Комитета по свободе слова.

В феврале 2024 года Нестор Шуфрич был сообщен о новом подозрении — в финансировании Росгвардии в оккупированном Крыму.