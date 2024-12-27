Ходжес считает, что РФ не сможет воевать после 2025 года

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что России будет очень и очень сложно вести войну против Украины в следующем году без проблем с экономикой, сообщает Зеркало недели.

Во время эфира на телеканале "Киев 24" он подчеркнул, что то, закончатся ли боевые действия в следующем году, во многом зависит в том числе от США и других западных стран.

"Надо продемонстрировать, что мы не оставим Украину, пока Украина не победит в этом конфликте" , — подчеркнул военный.

Но Ходжес не сделал прогноза относительно того, какой будет политика новой американской администрации относительно войны в нашем государстве. Команда республиканца Дональда Трампа очень сложна в понимании, добавил он.

"Многие вещи они пообещали сделать в первый день. Возможно, будет целый поток заявлений, но соответствующие громкие заявления потребуют действий Конгресса, сотрудничества других стран. Я думаю, что администрация будет более сосредоточена на домашних вопросах в начале. Однако, это будет администрация, которой мы еще не видели раньше. Здесь будут какие-то совсем другие процедуры, протоколы. Сложно делать какие-то предсказания" , — предположил Ходжес.

Также Ходжес подчеркнул, что украинские народ и власть должны решать проблему с нехваткой людей на фронте. Он отметил, что сотни тысяч украинцев и украинок призывного возраста в нашем государстве все еще не в армии.