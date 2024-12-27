Украина в Сирию доставит 500 тонн пшеничной муки

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Украина доставит 500 тонн пшеничной муки в Сирию в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины" в сотрудничестве с World Food Programme. Об этом информирует МИД Украины, сообщает Левый берег.

"В течение следующих недель муку получат уже 33 250 семей, или 167 000 человек. Каждый сверток весит 15 килограммов и может прокормить семью из 5 человек в течение месяца" , — информируют в ведомстве.

В МИД добавили, что "Украина продолжает поддерживать сирийский народ в затруднительное для него время и объединять усилия для помощи народам мира в преодолении продовольственного кризиса".

За время работы инициативы "Зерно из Украины" удалось спасти от голода 20 миллионов человек. По данным Минагрополитики, Украина, несмотря на войну, поставляет продукцию для 400 миллионов человек в мире.