Зеленский рассказал о судьбе пленных солдат КНДР
Силы обороны Украины взяли в плен несколько северокорейских солдат, однако те были тяжело ранены и реанимировать их не удалось. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего, сообщает Деловая столица.
"Сегодня были сообщения относительно нескольких солдат из Северной Кореи. Нашим воинам удалось взять их в плен. Но они были очень тяжело ранены, и их не удалось реанимировать. Это одно из проявлений безумия, на которое способны диктатуры. Корейский народ не должен терять своих людей в боях в Европе", — сказал он, добавив, что, "если Китай искренний в своих заявлениях, что война не должна расширяться, требуется соответствующее влияние на Пхеньян".
Зеленский отметил, что военные КНДР несут большие потери.
"Российские военные и северокорейские надсмотрщики вообще не заинтересованы в выживании этих корейцев. Все у них делается так, чтобы для нас было невозможно захватить корейцев в плен: их же добивают, есть такие факты. И в штурмы россияне их посылают так, чтобы в них было минимум защиты", — добавил он.
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, направления в Донецкой области остаются самыми горячими на фронте. Также тяжелая ситуация в Запорожье, Херсонской и Харьковской областях.