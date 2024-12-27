Зеленский рассказал о судьбе пленных солдат КНДР

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Силы обороны Украины взяли в плен несколько северокорейских солдат, однако те были тяжело ранены и реанимировать их не удалось﻿. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего, сообщает Деловая столица.

"Сегодня были сообщения относительно нескольких солдат из Северной Кореи. Нашим воинам удалось взять их в плен. Но они были очень тяжело ранены, и их не удалось реанимировать. Это одно из проявлений безумия, на которое способны диктатуры. Корейский народ не должен терять своих людей в боях в Европе" , — сказал он, добавив, что, "если Китай искренний в своих заявлениях, что война не должна расширяться, требуется соответствующее влияние на Пхеньян".

Зеленский отметил, что военные КНДР несут большие потери.

"Российские военные и северокорейские надсмотрщики вообще не заинтересованы в выживании этих корейцев. Все у них делается так, чтобы для нас было невозможно захватить корейцев в плен: их же добивают, есть такие факты. И в штурмы россияне их посылают так, чтобы в них было минимум защиты" , — добавил он.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, направления в Донецкой области остаются самыми горячими на фронте. Также тяжелая ситуация в Запорожье, Херсонской и Харьковской областях.