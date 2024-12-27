Зеленский утвердил еще один государственный праздник
В Украине введен новый государственный праздник — День межнационального согласия и культурного разнообразия. Об этом говорится в указе президента №883/2024 от 27 декабря, сообщает Деловая столица.
Новый праздник введен "в целях укрепления единства и согласия Украинского народа, утверждения украинской национальной и гражданской идентичности, содействия свободному развитию культурного разнообразия коренных народов и национальных меньшинств (сообществ) Украины, засвидетельствование уважения к их вкладу в отстаивание государственного суверенитета и независимости Украины, борьбу с государством-агрессором".
День межнационального согласия и культурного разнообразия будет отмечаться ежегодно 21 мая.