Зеленский утвердил еще один государственный праздник

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В Украине введен новый государственный праздник — День межнационального согласия и культурного разнообразия﻿. Об этом говорится в указе президента №883/2024 от 27 декабря, сообщает Деловая столица.

Новый праздник введен "в целях укрепления единства и согласия Украинского народа, утверждения украинской национальной и гражданской идентичности, содействия свободному развитию культурного разнообразия коренных народов и национальных меньшинств (сообществ) Украины, засвидетельствование уважения к их вкладу в отстаивание государственного суверенитета и независимости Украины, борьбу с государством-агрессором".

День межнационального согласия и культурного разнообразия будет отмечаться ежегодно 21 мая.