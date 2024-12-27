Фицо шантажирует поставками электроэнергии в Украину из-за транзита газа

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Словацкий премьер-министр Роберт Фицо раскритиковал украинские власти за отказ продолжать транзит российского газа после 2024 года и пообещал рассмотреть ответные меры. Об этом он сказал в обращении, которое цитирует портал SME, сообщает Европейская правда.

По словам Фицо, прекращение транзита российского газа через Украину – это "чрезвычайно дорогой жест", который будет стоить всему Европейскому Союзу, в том числе и Словакии.

"Словакия потеряет около полумиллиарда евро за транзит, Украина – почти миллиард евро, а Россия, вероятно, потеряет лишь 2,5 миллиарда евро. Мы снова наказали россиян, не так ли?" , – заявил он.

Словацкий премьер также пожаловался, что его страна не только потеряет транзитные сборы, но и в краткосрочной перспективе столкнется с повышением цен на газ.

"Кого волнует какая-то Словакия, правда, господин Зеленский? Но когда вам нужно что-то, чтобы не замерзнуть зимой, вы пронзительно кричите" , – раскритиковал Фицо позицию украинского президента.

Он заявил, что после 1 января 2025 года, когда транзит российского газа через Украину будет прекращен, правительство Словакии "оценит ситуацию и возможности ответных мер".

В случае необходимости, заявил Фицо, Братислава прекратит поставки электроэнергии в Украину или "договорится о другом варианте действий".

Как известно, Словакия неоднократно пыталась достичь продления соглашения между Украиной и Россией о транзите российского газа, срок действия которого завершается в 2024 году.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает возобновление соглашения с "Газпромом" о транзите, а также дал понять, что Киев не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского.