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Российские оккупанты планируют депортировать жителей ТОТ Запорожской области, которые не оформили российский паспорт, как иностранцев. Со ссылкой на Бердянскую МВА, сообщает Левый берег.

"Российский МИД подтвердил, что с 1 января 2025 года иностранные граждане смогут находиться на территории РФ без визы не более 90 суток в течение календарного года" , - говорится в сообщении.

В связи с этим жителей ТОТ Запорожской области, не имеющих российских паспортов, могут приравнять к иностранным жителям, что создает реальную угрозу принудительного выселения из собственных домов уже весной.

"На практике это означает, что оккупанты используют новые правила пребывания как инструмент давления для получения российских документов местным населением" , - добавляют в МВА .

Оккупационные администрации на ТОТ грозятся отменить социальную защиту украинцам, не получившим российский паспорт.

На ТОТ Украины россияне угрожают забрать жилье у тех украинцев, у которых есть долги за коммунальные услуги, но при этом нет паспорта РФ.