Знание английского языка станет обязательным для части сотрудников ГУР, СБУ и офицеров.

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Владение английским будет обязательным для некоторых сотрудников Главного управления разведки, Службы безопасности Украины, а также части военных. Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, сообщает Радио Свобода.

По словам Мельничука, «Кабмин определил должности офицерского, сержантского и старшинского состава, кандидаты на занятие которых из военных по контракту обязаны знать английский язык».

Решение правительства, по данным должностного лица, касается вышеупомянутых должностей в:

Министерстве обороны, разведывательном органе Министерства обороны (ГУР) и Вооруженных Силах;

Государственная специальная служба транспорта;

Управление госохраны;

Службе безопасности Украины;

Службе наружной разведки.

Государственная служба специальной связи и защиты информации;

Государственная пограничная служба;

Национальная гвардия.

Соответствующее постановление вступит в силу через четыре года после прекращения или отмены военного положения в Украине.

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