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Знание английского языка станет обязательным для части сотрудников ГУР, СБУ и офицеров.

Знание английского языка станет обязательным для части сотрудников ГУР, СБУ и офицеров.
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

Владение английским будет обязательным для некоторых сотрудников Главного управления разведки, Службы безопасности Украины, а также части военных. Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, сообщает Радио Свобода.

По словам Мельничука, «Кабмин определил должности офицерского, сержантского и старшинского состава, кандидаты на занятие которых из военных по контракту обязаны знать английский язык».

Решение правительства, по данным должностного лица, касается вышеупомянутых должностей в:

  • Министерстве обороны, разведывательном органе Министерства обороны (ГУР) и Вооруженных Силах;
  • Государственная специальная служба транспорта;
  • Управление госохраны;
  • Службе безопасности Украины;
  • Службе наружной разведки.
  • Государственная служба специальной связи и защиты информации;
  • Государственная пограничная служба;
  • Национальная гвардия.

Соответствующее постановление вступит в силу через четыре года после прекращения или отмены военного положения в Украине.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода

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