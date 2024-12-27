Знание английского языка станет обязательным для части сотрудников ГУР, СБУ и офицеров.
Владение английским будет обязательным для некоторых сотрудников Главного управления разведки, Службы безопасности Украины, а также части военных. Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, сообщает Радио Свобода.
По словам Мельничука, «Кабмин определил должности офицерского, сержантского и старшинского состава, кандидаты на занятие которых из военных по контракту обязаны знать английский язык».
Решение правительства, по данным должностного лица, касается вышеупомянутых должностей в:
- Министерстве обороны, разведывательном органе Министерства обороны (ГУР) и Вооруженных Силах;
- Государственная специальная служба транспорта;
- Управление госохраны;
- Службе безопасности Украины;
- Службе наружной разведки.
- Государственная служба специальной связи и защиты информации;
- Государственная пограничная служба;
- Национальная гвардия.
Соответствующее постановление вступит в силу через четыре года после прекращения или отмены военного положения в Украине.
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