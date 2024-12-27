Пилот, погибший в авиакатастрофе в Казахстане, обучался в Украине

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В авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines, разбившегося 25 декабря в Казахстане, погиб украинский пилот Александр Кальянинов, который учился в Летной академии Кропивницкого. Со ссылкой на соцсети учебного заведения, сообщает Лига.net.

Отмечается, что Кальянинов с детства стремился стать пилотом, как его отец, и связать свою жизнь с авиацией. В 2021 году он получил степень магистра авиационного транспорта в Украинской государственной летной академии (тогда Летная академия НАУ).

Мужчина учился на факультете Летной эксплуатации по программе "Летная эксплуатация воздушных судов" и получил квалификации "Инженер-пилот" и "Инженер-исследователь".