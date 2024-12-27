Генштаб: За сутки - 158 боев, горячее всего на двух направлениях

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По состоянию на 22:00 27 декабря состоялось 158 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Лиманском, Времовском направлениях и на Курщине. Со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ, сообщает Левый берег.

За сегодня противник нанес по территории Украины 37 авиационных ударов (задействовал, в частности, 43 КАБ), использовал для поражения 808 дронов-камикадзе. Осуществил более 4300 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг дважды атаковал неподалеку Волчанска.

По предварительным подсчетам украинские защитники за сегодня на данном направлении уничтожили и ранили 72 оккупанта, также уничтожили танк, две артиллерийские системы, противотанковое средство, четыре единицы автомобильной техники, три средства связи и 29 БПЛА, кроме этого, значительно повредили боевую бронированную машину и девять автомобилей.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Петропавловки и Лозовой. Четыре атаки противника отражены Силами обороны. В настоящее время идет бой.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз в районах Первомайского, Новоегоровки, Надежды, Тернов, Торского, Заречного, Дибровы и в Серебрянском лесу. Наши воины отбили атаки оккупантов.

На Северском направлении оккупанты четыре раза пытались продвигаться вперед в районе Белогоровки и в направлении Выемки, получили отпор.

На Краматорском направлении активность оккупантов с начала суток составляла пять боевых столкновений. Штурмовые действия происходили вблизи Часового Яра, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении наши войска отражали десять атак противника вблизи Торецка и Щербиновки. Все атаки остановлены.

С начала суток враг 52 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах Миролюбовки, Луча, Воздвиженки, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Шевченко, Новоелизаветовки, Нововасильевки и Волкового. Получили жесткий отпор от наших защитников.

По предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении 382 оккупанта, 196 из них - безвозвратно. Уничтожены четыре автомобиля, боевая бронированная машина, средство наблюдения «Муром-М», средство РЭБ, семь средств связи, БпЛА «Ланцет» и мотоцикл.

На Кураховском направлении враг 18 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районах Петропавловки, Славянки, Дачного и Курахово, где украинские защитники отбили все атаки.

На Времовском направлении наши войска остановили 17 атак противника вблизи Константинопольского, Разлива, Нового Комара и Новодаровки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, где в течение суток было осуществлено два неудачных штурма позиций украинских воинов.

В Курской области украинские защитники отбили 22 наступательных действия захватчиков. Российская авиация нанесла 15 ударов, применив 18 управляемых авиационных бомб по своей территории.