Дроны атаковали две области РФ: задержаны поезда и пропал свет

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В Воронежской и Белгородской областях (РФ) в ночь на 28 декабря произошли воздушные удары с применением беспилотников. В результате дроновой атаки в первом регионе пострадала инфраструктура железной дороги, а во втором - был обесточен населенный пункт, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят сообщения губернаторов Воронежской и Белгородской областей Александра Гусева и Вячеслава Гладкова.

Воронежская область

По словам представителя местных властей, в регионе в одном из районов "во время падения обломков беспилотника" произошел обрыв контактной сети на железной дороге, в результате чего задержаны поезда.

"До устранения последствий сейчас задержан один поезд, также ожидаются задержки ряда других" , - написал губернатор в своем Telegram.

Российский чиновник утверждает, что в пригороде Воронежа и в нескольких районах области якобы было уничтожено более 10 беспилотников.

"По предварительной информации, пострадавших нет.... Для ускорения ликвидации последствий создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги... Опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется" , - говорится в заявлении главы Воронежской области.

Белгородская область

Между тем губернатор Белгородской области рассказал в Telegram-канале, что под атаку БПЛА попал Красногвардейский район. Чиновник возлагает на Украину ответственность за данный воздушный удар.

По его словам, один из дронов ударил по селу Верхососна, и в результате атаки "повреждена линия электропередачи - село временно остается без света". Губернатор добавил, что аварийные бригады занимаются восстановлением электричества.

Кроме того, рассказал российский чиновник, в селе Палатово "в результате детонации беспилотника" два человека получили ранения и были госпитализированы.

"В селе в трех жилых домах выбиты окна и посечены фасады" , - говорит Гладков.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 декабря дроны атаковали военный аэродром "Балтимор" в Воронеже.

На взрывы в Воронежской области из-за удара БПЛА также жаловались в РФ и 19 декабря.

А вечером 27 октября в результате атаки беспилотников снова был поражен спиртзавод "Этанол спирт", расположенный в Новохоперске Воронежской области. Данное предприятие, которое используется также в РФ для изготовления топлива для военных нужд и взрывчатых веществ, ранее уже становилось объектом дроновых ударов в том месяце месяца.