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В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Фото: Facebook

За последние сутки с 27 на 28 декабря армия России потеряла на войне в Украине 1690 солдат, 19 боевых бронированных машин и 66 единиц автомобильной техники, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 784 200 (1690) человек ликвидировано;
  • танков — 9651 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин — 19 970 (+19) ед;
  • артиллерийских систем — 21 408 (+29) ед;
  • РСЗО — 1256 ед.;
  • средства ПВО — 1032 ед.;
  • самолетов — 369 ед.;
  • вертолетов — 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 013 (+14) ед;
  • крылатых ракет — 3003 ед.;
  • кораблей/катеров — 28 ед.;
  • подводных лодок — 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 32 328 (+66) ед;
  • специальной техники — 3668 ед.

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