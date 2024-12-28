В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

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За последние сутки с 27 на 28 декабря армия России потеряла на войне в Украине 1690 солдат, 19 боевых бронированных машин и 66 единиц автомобильной техники, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.12.24 ориентировочно составили: