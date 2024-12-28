В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
За последние сутки с 27 на 28 декабря армия России потеряла на войне в Украине 1690 солдат, 19 боевых бронированных машин и 66 единиц автомобильной техники, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава — около 784 200 (1690) человек ликвидировано;
- танков — 9651 (+7) ед;
- боевых бронированных машин — 19 970 (+19) ед;
- артиллерийских систем — 21 408 (+29) ед;
- РСЗО — 1256 ед.;
- средства ПВО — 1032 ед.;
- самолетов — 369 ед.;
- вертолетов — 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 013 (+14) ед;
- крылатых ракет — 3003 ед.;
- кораблей/катеров — 28 ед.;
- подводных лодок — 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 32 328 (+66) ед;
- специальной техники — 3668 ед.