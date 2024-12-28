ОВА: В Харькове десятки тысяч людей без остаются без отопления
Власти 28 декабря заявили, что продолжается процесс восстановления теплоснабжения в Харькове и населенных пунктах Харьковского района, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Харьковская ОВА.
Без тепла в том числе и многоквартирные дома.
По состоянию на утро остаются без отопления около 85 тысяч абонентов Харькова и 27 тысяч абонентов громад Харьковского района.
Власти также отчитываются о раненых 27 декабря. В частности, в селе Речкодуб в результате обстрела мужчина 58 лет попал в больницу.
По данным ОГА, в области находятся более 8 тысяч человек, которые подлежат эвакуации.