Новый закон об автогражданке вступает в силу: на сколько вырастет стоимость полисов
Новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автомобилей вступает в силу с 1 января 2025 года. Стоимость полисов вырастет, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Стоимость полисов
Как отметили в пресс-службе, информация о том, что с начала года полисы автогражданки сразу вырастут в цене в 2-2,5 раза не соответствует действительности.
По данным НБУ, новый закон действительно дает определенную свободу страховщикам в вопросе определения стоимости полиса, которая будет зависеть от персональной истории водителя. Следовательно, повышение цены в первую очередь коснется клиентов, которые имели негативную историю попадания в ДТП или относятся к категории водителей, которые с большей вероятностью станут участниками ДТП (например, водители с незначительным стажем вождения или в крупных городах).
"Масштабы такого повышения, по предварительным оценкам, в условиях высокой конкуренции этого рынка составят около 25-30%", - говорится в сообщении.
В НБУ также напомнили, что новый закон не прекращает действие действующих полисов, а касается только новых. И для льготных категорий сохраняется возможность оформления полиса за 50% его стоимости.
Бумажные полисы
Регулятор также опровергаю другой миф о том, что с начала года бумажные полисы станут недействительными.
"Нет. Переход на электронный формат договоров "автогражданки" будет осуществляться постепенно. Только через год, с 1 января 2026 года, ожидается окончательный переход от бумажных к электронным полисам с обязательным внесением в электронную централизованную базу данных Моторного (транспортного) страхового бюро Украины", - заявили НБУ.
В центробанке считают, что это окончательно оставит в прошлом практику заключения бумажных договоров в "фургончиках" и многочисленные случаи мошенничества.
Продажа полисов
В НБУ опровергают информацию о том, что новый закон существенно усложнит продажу полисов.
"Нет. Мы действительно настроены прекратить полулегальную торговлю полисами по ценам ниже рыночных, которая много лет искажала конкуренцию, и в корне меняем регулирование деятельности страховых посредников. Однако, по оценкам НБУ, большинство компаний на рынке способны выполнить новые требования, в частности в части защиты прав потребителей, и готовы к увеличению количества клиентов за счет вытеснения с рынка недобросовестных игроков", - говорится в сообщении.
Как отметили в НБУ, новый закон должен превратить популярный страховой продукт из формальной бумажки для полиции в действенный инструмент покрытия рисков автовладельца, ведь содержит такие новации:
- отмена коэффициента износа и введение принципа, что страховое возмещение должно обеспечить приведение автомобиля в состояние, в котором он был до ДТП;
- введение прямого урегулирования ущерба автомобилю в результате ДТП, или возможности потерпевшего обратиться за страховой выплатой к своему страховщику;
- ограничение предельного срока решения о страховой выплате сроком в 90 дней и внедрение пени к страховщику за нарушение такого срока;
- отмена ограничения максимальной суммы страхового возмещения по европротоколу;
- осуществление выплат МТСБУ вместо страховщика, которому аннулирована лицензия, еще до завершения соответствующего судебного дела о банкротстве и окончательной ликвидации.
Нормы закона
В мае 2024 года Верховная Рада приняла новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств вместо закона, который действовал с 2005 года.
Новый предусматривает постепенное повышение максимальных размеров страхового возмещения:
с января 2025 года:
- - за вред жизни и здоровью - с 320 тысяч гривен до 500 тысяч гривен;
- - за ущерб имуществу - с 160 тысяч гривен до 250 тысяч гривен;
с января 2026 года, но после окончания военного положения:
- - за вред жизни и здоровью - до 1 млн гривен;
- - за ущерб имуществу - до 2 млн гривен;
в течение четырех лет с момента вступления Украины в Европейский Союз:
- - за вред жизни и здоровью - до эквивалента от 1,3 млн евро на одно пострадавшее физическое лицо и от 6,45 млн евро на один страховой случай;
- - за ущерб имуществу - до эквивалента от 1,3 млн евро на один страховой случай.
В случае аннулирования лицензии страховщику выплаты за него будет осуществлять МТСБУ, не дожидаясь завершения судебного дела о банкротстве и окончательной ликвидации.
Отметим, что повышение сумм возмещения при ДТП ранее приводило к тому, что стоимость полисов автогражданки росла. В 2022 году Национальный банк Украины изменил условия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, что привело к росту цен.