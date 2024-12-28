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Покровск полностью остался без света

Покровск полностью остался без света
Фото: Курс Украины

Покровск Донецкой области полностью остался без света 28 декабря. Энергетики выясняют причину, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Покровская ГВА.

"Весь Покровск аварийно обесточен", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГВА, энергетики выясняют причину исчезновения электричества.

"Время восстановления электроснабжения пока неизвестно", - предупредили в администрации.

Ситуация со светом в Украине

Ситуация с энергоснабжением в Украине уже улучшается после массированого обстрела РФ 25 декабря. Однако быстрой и полной отмены графиков отключения света вряд ли стоит ожидать.

В частности, что касается 28 декабря, то в Киеве изменилось время отключения света. Как отмечается, отключения будут продолжаться с 10:00 до 18:00. А в Харькове тысячи людей остаются без тепла после атаки РФ на Рождество.

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