Покровск полностью остался без света

Покровск Донецкой области полностью остался без света 28 декабря. Энергетики выясняют причину, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Покровская ГВА.

"Весь Покровск аварийно обесточен" , - говорится в сообщении.

Как отметили в ГВА, энергетики выясняют причину исчезновения электричества.

"Время восстановления электроснабжения пока неизвестно" , - предупредили в администрации.

Ситуация со светом в Украине

Ситуация с энергоснабжением в Украине уже улучшается после массированого обстрела РФ 25 декабря. Однако быстрой и полной отмены графиков отключения света вряд ли стоит ожидать.

В частности, что касается 28 декабря, то в Киеве изменилось время отключения света. Как отмечается, отключения будут продолжаться с 10:00 до 18:00. А в Харькове тысячи людей остаются без тепла после атаки РФ на Рождество.