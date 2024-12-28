Силы обороны уничтожили склад хранения "Шахедов" в Орловской области

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26 декабря Силы обороны нанесли удар по защищенному объекту вооруженных сил РФ в Орловской области, где ремонтировали беспилотники "Шахед", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



По данным военных, в результате огневого поражения уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе Shahed, который состоял из ряда бетонных защищенных сооружений.

"Указанная боевая операция существенно снизила потенциал врага по проведению воздушных налетов ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины.

Вооруженные Силы Украины обладают детальной информацией об объектах вооруженных сил РФ.

Работа по выявлению и поражению целей на территории агрессора будет продолжаться и в дальнейшем".