СМИ оценили шансы Шольца переизбраться на новый срок

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В Германии 23 февраля пройдут новые выборы в Бундестаг. При этом шансы Олафа Шольца переизбраться на новый срок стремительно уменьшаются, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bild.

Так, согласно опросам, на которые ссылается издание, шансы Шольца на переизбрание сокращаются с каждым днем - поддержка его партии СДПГ (Социал-демократической партии Германии) составляет лишь 14-16%, в то время как блок ХДС/ХСС (включает в себя себя Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии) набирает 31-33%.

Для сравнения, согласно данным которые приводятся в статье, перед выборами 2021 года разрыв между партиями составлял всего 9,5% - и Шольцу удалось совершить рывок, опередив конкурентов, однако эксперты считают, что повторить успех сейчас практически невозможно.

"Разрыв слишком велик, чтобы его преодолеть", - отмечает глава социологического института INSA Херман Бинкерт.

По мнению аналитиков, с которыми пообщалось СМИ, победа Шольца возможна только в случае серьезных ошибок со стороны Мерца или его партии, а "в противном случае Шольц, по всей видимости, уступит пост канцлера своему сопернику".

Выборы в Германии

Недавно президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер распустил действующий парламент в Германии, заявив, что в сложные времена необходимо иметь "действенное правительство и стабильность в парламенте".

Поэтому в Германии стартовала подготовка к выборам нового состава Бундестага, которые состоятся 23 февраля 2025 года. Срок избрания депутатов в немецкий парламент - 4 года.

Основные кандидаты на пост канцлера - действующий глава правительства Олаф Шольц (СДПГ) и лидер оппозиции Фридрих Мерц (ХДС).

Напомним, 6 ноября канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера. Уже тогда не исключалось, что есть возможность распада "светофорной коалиции".