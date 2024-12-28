В Украине за год зафиксировали более 340 поджогов авто военных

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Полиция за год зафиксировала более 340 случаев поджогов авто военных. В 2023 году это были единичные случаи, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление заместителя главы Нацполиции Андрея Небытова.

По его словам, с начала 2024 года спецслужбы РФ начали активную вербовку украинцев через соцсети с целью совершения терактов, повреждения имущества, препятствования законной деятельности ВСУ и совершения диверсий.

"Если брать отдельные случаи поджога авто военнослужащих, то по состоянию на сегодня мы зафиксировали уже 341 такое преступление" , - сказал Небытов.

Заместитель руководитель Нацполиции отметил, что большинство поджогов было совершено в весенне-летний период. В 219 делах о поджогах авто правоохранители уже объявили подозрения.

Небытов добавил, что в прошлом году это были единичные случаи.

Диверсии агентов РФ

Стоит отметить, что российские спецслужбы вербуют украинцев, часто подростков, для совершения диверсий на территории Украины. Это поджоги автомобилей военных, а также поджоги на железной дороге и электроподстанциях.

Также в последнее время активизировались диверсии против полиции, силовиков и военных.