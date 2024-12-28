В Чехии отреагировали на заявления Словакии о мирных переговорах с Путиным

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Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что глава Кремля Владимир Путин до сих пор отвергал все мирные предложения, а взамен ежедневно наносит новые удары по регионам Украины, сообщает Европейская правда.

Его слова цитирует Radio Prague International.

Как отмечается, об этом Липавский заявил чешскому информационному агентству ČTK после того, как его словацкий коллега Юрай Бланар подтвердил 27 декабря, что Словакия готова принять у себя будущие мирные переговоры по Украине.

Следовательно, чешский дипломат подчеркнул, что Путин до сих пор отвергал все мирные предложения, а взамен ежедневно наносит новые удары по регионам Украины.

"Давайте не будем заниматься российской ложью, а подумаем, как обезопасить наших людей", – подытожил глава МИД Чехии.

Отметим, в четверг, 26 декабря, глава Кремля Владимир Путин заявил, что Словакия готова предоставить площадку для переговоров по войне в Украине и "Россия не против этого".

Тогда же он заявил, что в 2025 году РФ продолжит "достигать всех целей" войны в Украине, и что это "первоочередная задача".

В воскресенье премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Москву для встречи с Путиным. Он рассказал, что информировал лидеров ЕС о своем визите.

В МИД Украины заявили, что слабость, зависимость и недальновидность энергетической политики Фицо создают угрозы для всей Европы.