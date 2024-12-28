В Московской области произошел взрыв на ж/д станции: Разведка узнала подробности

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В Московской области 27 декабря произошел взрыв на железнодорожной станции. Вследствие этого были уничтожены вагоны поезда, который использует армия РФ, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Как отмечает разведка, в 1:00 27 декабря на железнодорожной станции населенного пункта Воскресенск в Московской области произошел взрыв. Он уничтожил вагоны грузового поезда. Россия использовала их для обеспечения логистики российской оккупационной армии.

В ГУР отмечают, что масштаб нанесенного агрессору ущерба устанавливается.

При этом украинская разведка подчеркивает, что российская пропаганда пытается скрыть правду об инциденте.

"Судя по запалу российской пропаганды, которая, пытаясь скрыть последствия грохота, врет о якобы отсутствии пожара на территории железнодорожного депо Воскресенска - страх вождей кремля перед внутренним сопротивлением путинскому режиму и потерей контроля внутри страны серьезно возрастает" , - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в российском Новосибирске движение сопротивления уничтожило топливозаправщики на территории воинской части. Партизаны подожгли технику.